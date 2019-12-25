В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали 12 человек, в том числе двое детей

Оперштаб региона сообщил о последствиях налета БПЛА ВСУ в ночь на 27 июля.

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали российский город Белгород, в результате чего пострадали 12 человек. Соответствующими данными с общественностью поделились через Telegram-канал представители оперативного штата по российскому региону. Известно, что в результате атаки противника дронами в списке пациентов оказались двое несовершеннолетних гражданина. Одна из раненых местная жительница получила помощь на месте. Врачи зафиксировали у нее осколочное ранение. Речь идет, согласно предварительным данным, о слепом осколочном ранении височной области. Остальные были госпитализированы.

Белгород снова под массированной атакой вражеских беспилотников. На данный момент поступила информация о 12 пострадавших мирных жителях, среди которых двое детей. пресс-служба оперштаба по Белгородской области

Специалисты уведомили о том, что налет дронов ВСУ в регионе привел к разрушению частного здания и повреждению нескольких многоэтажных домов. Дополнительно произошло возгорание в нескольких квартирах, а также более чем в 15 припаркованных автомобилях.

Дрон ВСУ ударил по свадьбе в центре Белгорода, ранен жених.

Фото: Telegram / Оперштаб Белгородской области