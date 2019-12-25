В Брянской области при атаке дрона пострадали четыре девушки

Егор Ковальчук сообщил о травмах пациенток, попавших под разрушительные действия БПЛА ВСУ.

На территории поселка Суземка в Брянской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал движущийся легковой автомобиль. Соответствующее заявление своим подписчикам в собственном рабочем аккаунте в Telegtam-канале сделал местный временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Егор Ковальчук. Чиновник из российского региона объяснил подписчикам, что в результате инцидента на данный момент известно о четырех пострадавших местных жительницах. Сейчас девушки госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести. Местные власти уточнили, что за прошедшие сутки над областю противовоздушными системами было уничтожено 155 БПЛА врага самолетного типа.

Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 155 БПЛА. Егор Ковальчук, врио губернатора Брянской области

Пресс-служба министерства по обороне от 6 августа уведомила граждан о том, что Брянская область в ночь подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, однако точно число БПЛА не называлось. Данный российский регион имеет границу с Украиной, поэтому сейчас на территории введены режим КТО и режим ЧС.

Бабушка и ее 15-летняя внучка погибли при ударе ВСУ на Брянскую область.

Фото: Telegram / Егор Ковальчук