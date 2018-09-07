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Состояние детей, попавших в ДТП в Красноярском крае, не вызывает опасений

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В МВД раскрыли подробности утренней аварии с участием автобуса и

Ребенок и взрослый человек пострадали в ДТП с детским автобусом, которое произошло на территории Минусинского округа Красноярского края. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы правоохранительных органов по российскому региону. В МВД уточнили, что транспортное средство марки Hyundai направлялось из детского лагеря "Саяны". Неожиданно на 32-километре дороги навстречу ему выехал автомобиль Kia Sportage под управлением девушки водителя. 

Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием. <…> В салоне находилось 27 детей. Один из них, а также сопровождающий обратились за медицинской помощью.

пресс-служба полиции по Красноярскому краю

В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.  Оперативники уточнили, что жензина-водиткль встречного автомобиля  уснула за рулем. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что в автобусе дети ехали домой после смены.

Постпредство РФ при ООН: причастных к атаке на автобус с детьми установили.

Фото и видео: Telegram /  МВД

Теги: hyundai, kia sportage, автобус, дети, красноярский край, мвд
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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