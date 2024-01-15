Анна Евстигнеева раскрыла имена исполнителей и тех, кто отдавал приказ ВСУ.

Российские следственные органы к настоящему времени установили причастные лица к воздушному удару по автобусу с гражданами Белоруссии и предъявили им обвинения. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации сделала исполняющая обязанности российского постоянного представителя в ООН Анна Евстигнеева. Дипломат уточнила, что речь идет,в частности, о непосредственных исполнителях преступления. Речь идет о военнослужащем из подразделения беспилотных систем "Химера" 105-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Д. Ткаченко, а также о бойце пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7-го погранотряда Госпогранслужбы Украины И. Жукове и представителе 73-го морского центра специальных операций ВСУ В. Науме. В их отношении выданы постановления о привлечении подозреваемых в качестве обвиняемых лиц согласно части 3 статьи 205 УК РФ. Сейчас злоумышленники объявлены в международный розыск.

На месте атаки были найдены многочисленные улики, подтверждающие принадлежность дрона Украине. Установлена причастность командующего Силами беспилотных систем ВСУ Р. Бровди и начальника ГУР Минобороны Украины О. Иващенко к этому теракту. Они обеспечили целенаведение и отдали приказ о нанесении удара по детям. Анна Евстигнеева, и.о. постпреда РФ в ООН

Напомним, что Минск располагает доказательствами, что атака на белорусский автобус 17 июня была совершена ударным БПЛА украинского производства типа "Дартс".

СБ ООН приветствовал консультации в Женеве между суданскими сторонами.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций