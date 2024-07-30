Анна Евстигнеева сообщила итоги закрытых консультаций в Совбезе по Судану.

Совет Безопасности Всемирной организации приветствует результаты прошедших под эгидой ООН в Женеве консультаций сторон суданского регионального конфликта, посвященные вопросам оказания гуманитарной помощи и защите гражданского населения. Члены Совбеза поддерживают мирные усилия по урегулированию кризиса. Соответствующее заявление перед журналистами во время брифинга в штаб-квартире ООН сделала заместитель российского постоянного представителя Анна Евстигнеева. Дипломат выступила по итогам прошедших закрытых консультаций СБ ООН по Судану.

Члены Совета приветствовали недавние переговоры в Женеве. Члены Совбеза выразили свою полную поддержку усилиям ООН и с удовлетворением отметили прочие дипломатические усилия по достижению устойчивого завершения конфликта в Судане. Анна Евстигнеева, зампостпреда РФ в ООН

Анна Евстигнеева указала прессе на тот момент, что члены Совбеза также призвали международное сообщество нарастить оказание гуманитарной помощи Судану. При этом следует воздерживаться от какого-либо вмешательства во внутренние дела африканского государства, которое может спровоцировать расширение масштабов кризиса или усилить неопределенность.

Напомним, что консультации состоялись в Женеве в период с 11 по 19 июля. Между делегациями не было прямых встреч, а общение осуществлялось через посредника. В общей сложности проводилось около 20 сессий.

Небензя: все гуманитарные резолюции СБ ООН по Газе остаются только на бумаге.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций