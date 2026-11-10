Постпред РФ в ООН прокомментировал массовые акции протеста в ряде западных стран.

Рядовые граждане из европейских стран, похоже, теперь начинают осознавать, что их нескольких лет водили за нос. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Мероприятие в Нью-Йорке было посвящено украинской тематике. Дипломат пояснил, что речь идет о попытках западной элиты запугать региональное население потенциальной угрозой в восточного направления. Эксперт заметил, что сейчас протестная волна по принципу домино охватила Францию, Бельгию, Германию, Италию, Испанию, Португалию.

Похоже, обычные европейцы начинают понимать, что их годами водили за нос, запугивая пресловутой угрозой с востока, а теперь предлагают расплачиваться собственным благополучием за содержание Киева и геополитические амбиции брюссельских предводителей Европы по ослаблению России. Василий Небензя, постпред РФ в СБ ООН

Василий Небензя считает, что особо показательным является положение во Франции. В этом европейском государстве массовые выступления мирных жителей против властей приобрели затяжной характер. На улицы вышли сотни тысяч граждан. Они оказались недовольны ухудшением условий жизни, а также сокращением социальных гарантий.

Небензя: Киев создал разветвленную сеть подпольных тюрем для военнопленных РФ.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций