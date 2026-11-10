Постпред РФ в ООН указал на свидетельства тех, кто оказался в плену ВСУ.

Киевский режим создал на своей территории разветвленную сеть подпольных тюрем для содержания в нечеловеческих условиях российских военнопленных. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Мероприятие в Нью-Йорке было посвящено украинской тематике. Дипломат пояснил, что речь идет о чудовищной ситуации. Он добавил, что свидетельские показания освобожденных бойцов раскрывают существование такой сети в Киеве, Харьковской области, Сумской, Днепропетровской и других областях. По данным Москвы, украинцы держат своих пленников в подвалах, гаражах, промышленных зданиях и заброшенных учреждениях без официального учета и доступа к этим лицам международных гуманитарных организаций.

За закрытыми дверями этих объектов царит настоящий террор. Зверские избиения, пытки электрическим током, сексуальное насилие, нанесение увечий, лишение пищи, воды и медицинской помощи. Зафиксированы случаи внесудебной казни, убийств под пытками и тайных захоронений. Василий Небензя, постпред РФ в СБ ООН

Небензя: Россия не согласится на замораживание конфликта на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций