Постпред РФ в ООН прокомментировал ситуацию с найденной пыточной в Борщаговке.

Москва обратила внимание Совета Безопасности ООН на русскую речь главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* (*внесен на российской территории в перечень террористов и экстремистов), несмотря на запрет ее на украинской земле. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании СБ при Всемирной организации. Мероприятие в Нью-Йорке было посвящено украинской тематике. Дипломат пояснил, что

При этом присутствующие представители правоохранительных органов и сам Буданов, судя по кадрам, забыли о своей наносной украиноязычности и пытались увещевать возмущенных жителей на русском языке. Василий Небензя, постпред РФ в СБ ООН

Василий Небензя напомнил, что 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом очевидцы обнаружили дом, в котором незаконно удерживали и пытали людей. Позже выяснилось, что пыточную устроил 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов" (запрещенная на российской территории террористическая, неонацистская и экстремистская организация). Когда возле тюрьмы собралась толпа протестующих, то на место ЧП оперативно прибыл глава офиса администрации президента Украины. Дипломат отметил, что по-русски исторически говорит большинство жителей столицы соседнего к России государства, однако текущие украинские власти отчаянно пытаются запретить этот язык.

Украину превратили в "концлагерь имени Зеленского", заявил Небензя.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций