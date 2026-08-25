Василий Небензя указал на несовместимость поддержки Украины со стремлением европейцев быть демократичными и цивилизованными.

При активном участии стран коллективного Запада Украина превратилась в "концлагерь имени Зеленского", так как там подавляется любое инакомыслие, а местных оппозиционеров власти с Банковой улицы сажают в тюрьмы и уничтожают без суда. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Дипломат пояснил, что при этом международные союзники киевского режима претендуют на цивилизованность и демократичность.

Украина была превращена в концлагерь имени Зеленского, в котором установлен полный запрет на любое инакомыслие и оппозицию, а людей, которые нашли в себе смелость озвучить альтернативную точку зрения, без суда и следствия отправляют за решетку или уничтожают физически. Василий Небензя, постпред РФ в СБ ООН

Небензя прокомментировал запрет мультфильма "Маша и Медведь" на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций