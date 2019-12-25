Медведев рассчитывает на победу России в СВО "в видимой перспективе"

Политик объяснил, как идет соревнование "щита и меча" в украинском конфликте.

Москва теснит врага и рассчитывает добиться победы в "видимой перспективе". Соответствующее заявление через социальные сети сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник накануне провел встречу с Женским движением партии. Коллеги говорили на мероприятии о развитии востребованных на специальной военной операции (СВО) технологий. В частности, затрагивался вопрос беспилотных систем. Дмитрий Медведев указал, что наша страна много чего делает по данному направлению и является практически самой передовой в мире. Однако противник также работает над усовершенствованием своих технологий, что важно признавать. Именно поэтому, по словам зампреда СБ РФ, соревнование "щита и меча" длится беспрерывно.

На одно средство беспилотной авиации появляется соответствующий РЭБ, потом меняется беспилотник - появляется другой РЭБ, появляются иные системы подавления. И в условиях боевых действий это продолжается бесконечно. Но, тем не менее, мы все-таки врага тесним. В этом нет никаких сомнений, что бы они там себе ни придумывали. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Политический деятель обратил внимание аудитории на то, что конкуренция разработок уже обеспечила стране серьезный технологический рывок. Речь идет о серьезном заделе на будущее, а не только о роли в боевых действиях.

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Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев