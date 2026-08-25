В СБ ООН указали на то, как именно Киев расширяет санкционное давление на Россию.

В Москве назвали введенные Украиной санкции против детского мультсериала "Маша и Медведь" ярким примером убогости киевских властей. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Дипломат пояснил, что сейчас в соседнем государстве фактически идет уничтожение собственного народа.

Как нигде видна на, казалось бы, смешном примере. Под санкции на Украине попал российский мультипликационный сериал "Маша и Медведь", поскольку он-де продвигает российские милитаристские нарративы. Василий Небензя, постпред РФ в СБ ООН

Ранее Василий Небензя заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций