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Небензя прокомментировал запрет мультфильма "Маша и Медведь" на Украине

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В СБ ООН указали на то, как именно Киев расширяет санкционное давление на Россию.

В Москве назвали введенные Украиной санкции против детского мультсериала "Маша и Медведь" ярким примером убогости киевских властей. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Дипломат пояснил, что сейчас в соседнем государстве фактически идет уничтожение собственного народа.

Как нигде видна на, казалось бы, смешном примере. Под санкции на Украине попал российский мультипликационный сериал "Маша и Медведь", поскольку он-де продвигает российские милитаристские нарративы.

Василий Небензя, постпред РФ в СБ ООН

Ранее Василий Небензя заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, запрет, маша и медведь, мультфильм, сб оон, совет безопасности
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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