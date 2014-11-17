Зампред СБ РФ призвал изучить возможность продавать данный вид напитков по аналогии с размещением сигарет в магазинах.

В Москве рассказали о том, что не против идеи дополнительных ограничений на продажу энергетиков. Соответствующее заявление через социальные сети сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник накануне провел встречу с Женским движением партии. Дополнительно эксперт пояснил коллегам, что сам их никогда не пробовал, но подозревает, что речь идет о "приличной гадости". Таким образом он прокомментировал идею в дополнение к действующему запрету на продажу энергетиков несовершеннолетним лицам обязать торговые сети размещать энергетические напитки отдельно от остальных газированных или даже ввести запрет на их свободную выкладку, как сейчас это делается в случае с сигаретами.

Не скрою, я не очень знаю исследования о влиянии на организм, но полагаю, что это, наверное, не очень полезная тема. Поэтому ничего плохого в том, чтобы каким-то образом сепарировать такого рода энергетики. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт добавил, что это может создать лишь дополнительную рекламу таким напиткам. Он призвал отделить энергетические напитки от других категорий товаров, чтобы было "больше пользы". Дмитрий Медведев уверен, что такое решение может быть реализовано и в форме партийной рекомендации, а также в форме рекомендации для региональных законодателей. В случае необходимости он готов работать на федеральном уровне над инициативой.

Медведев рассчитывает на победу России в СВО "в видимой перспективе".

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев