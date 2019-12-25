Дождь и падение давления ждут Петербург в понедельник 5 октября

Циклоны принесут в Петербург дожди, но температура поднимется до +14.

В Петербурге в понедельник, 5 октября, ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Температура воздуха днем поднимется до +12...+14 градусов. Об этом сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью термометры покажут +9...+11 градусов. Ветер будет юго-западным и западным, умеренным, со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит около 760 мм рт. ст., что соответствует значениям, близким к норме.

По прогнозу синоптика Александра Ильина, в понедельник в городе пройдет дождь, после чего со вторника погодные условия начнут улучшаться. Главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов также предупредил о приближении циклонов к Ленинградской области. Они принесут небольшой, местами умеренный дождь.

Во вторник и среду в регионе ожидается усиление ветра до 10–15 м/с. В акватории Финского залива и Ладожского озера порывы могут достигать 15 м/с.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди.

Фото: Piter.TV