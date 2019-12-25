В Ленобласти с жителей коттеджного поселка требуют 500 рублей за въезд

Жители поселка под Петербургом пожаловались на платный проезд к своим домам.

Жители коттеджного поселка "Мичуринская Ривьера" в Ленинградской области заявили о проблемах с доступом к своим домам. По словам собственников, единственный проезд через шлагбаум сделали платным: разовый въезд стоит 500 рублей, а месячный тариф составляет 4300 рублей, пишет life.ru.

Как рассказала одна из жительниц поселка, ранее собственники платили управляющей компании около 3500 рублей в месяц за содержание территории. В эту сумму, по ее словам, входили обслуживание дорог и шлагбаума. Теперь доступ к участкам выделили в отдельную услугу.

Часть жителей из-за новой системы оставляет автомобили за пределами поселка и идет к домам пешком. Собственники утверждают, что дороги внутри "Мичуринской Ривьеры" находятся в частной собственности человека, связанного с созданием поселка.

Жители также заявили, что предлагали выкупить дорожную инфраструктуру, однако получили предложение примерно на 45 млн руб. На сайте проекта указано, что в поселке расположены 114 участков, а его инфраструктура включает дороги, охрану, видеонаблюдение и шлагбаум.

Ранее петербуржцы пожаловались на крыс в подъездах и возле контейнерных площадок.

Фото: Piter.tv