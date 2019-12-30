"Соседи" и "энергетики" разводят россиян через групповые чаты

Сенатор Шейкин предупредил о новой схеме мошенников в мессенджерах.

Сенатор Артем Шейкин предупредил россиян о новой схеме мошенничества в мессенджерах. Злоумышленники создают групповые чаты с поддельными аккаунтами "жильцов" и "сотрудника энергокомпании". Человека добавляют в такой чат, где уже идёт переписка, пишет РИА Новости.

Один из участников, представляющийся представителем "Мосэнергосбыта" или аналогичной организации, сообщает о перерасчёте коммунальных платежей и просит подтвердить данные через получение "кода доступа". Другие поддельные аккаунты "жильцов" активно участвуют в обсуждении, задают вопросы и даже публикуют свои "коды", чтобы создать иллюзию реального общения.

Затем нового участника направляют к стороннему боту, замаскированному под "Госуслуги". Там предлагают нажать "Поделиться номером", получить код или "ключ" и отправить его в чат. На этом этапе мошенники пытаются получить номер телефона, код подтверждения или другие данные для захвата аккаунтов.

Шейкин предостерегает: в случае добавления в подобный чат нельзя переходить по ссылкам, открывать сторонние боты и передавать коды. Даже если ссылка ведёт якобы в официальный бот "Госуслуг", при нажатии может начаться загрузка вредоносного файла. Лучше вообще не открывать такие ссылки, а нужный сервис находить самостоятельно через официальный сайт или приложение.

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Фото: Piter.TV