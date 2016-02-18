  1. Главная
Эндокринолог рассказала петербуржцам о вреде энергетиков
Сегодня, 14:25
В эфире телеканала "Санкт-Петербург" эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, как регулярное потребление энергетиков может навредить здоровью. 

По словам врача, в этот напиток добавлено много ингредиентов с тонизирующим эффектом. В первую очередь речь идет о кофеине, во вторую – о большом количестве сахара. 

Сам по себе кофеин не вредный, так же, как и сахар, вопрос в их количестве. Есть разрешенная дозировка кофеина: для взрослого человека – не более 400 миллиграммов в сутки и не более 200 миллиграммов за один раз. В энергетиках может содержаться гораздо большее количество, особенно, если их употреблять не по одной баночке, а больше. 

Татьяна Филиппова, эндокринолог 

Если пить энергетики регулярно, то нарушается сердечный ритм, повышается давление. Кроме того, могут возникнуть проблемы с желудком и кишечником, появляться расстройства пищеварения и язвенные болезни. 

Ранее на Piter.TV: в ОП предложили маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья. 

Фото: Piter.TV 

Теги: здоровье, энергетики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

