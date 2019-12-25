В ОП предложили маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья

Владислав Гриб рассказал о ряде предложений для защиты здоровья потребителей в России.

Продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров необходимо маркировать с предупреждением о риске их употребления для здоровья. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, сделать это можно в магазинах при помощи разноцветных ценников,а также через обязательство для производителей сообщать о вреде продукции на упаковке товара. В качестве примера специалист напомнил о том, что на алкоголе и сигаретах изготовитель пишет сведения о том, что данный продукт вредит здоровью.

Все знают как вредны, особенно для детей, такие продукты, как газировка или чипсы - это прямой путь к ожирению и сахарному диабету. Все эти продукты лежат в магазинах в открытом доступе. Их необходимо маркировать, напоминать о вреде. Для этого можно сделать разноцветные ценники. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

В частности, эксперт предлагает вешать красные ценники на продукцию, которая имеет статус "крайне опасная, ее употреблять нежелательно, можно есть один-два раза в год", желтым - "употреблять нежелательно, не рекомендуется детям", а зеленым - то, что безопасно и полезно "даже для ребенка. Владислав Гриб заметил, что на пачке вредной еды следует уведомлять потребителя о том, что употребление данного продукта приводит к ожирению, диабету, проблемам с ЖКТ. Для реализации такой задумки нужно вносить правки в федеральное законодательство. По мнению общественника, особенно жестко важно регулировать продажу определенных видов детских игрушек, которые могут вызывать аллергические реакции.

