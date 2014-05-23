  1. Главная
В Петербурге кардиолог перечислил продукты, которые повышают холестерин
Сегодня, 15:47
По словам врача, холестерин бывает "плохим" и "хорошим".

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" кардиолог Константин Крулев перечислил продукты, которые повышают уровень холестерина в крови. 

По словам врача, холестерин бывает "плохим" и "хорошим". Первый откладывается в стенках сосудов и формирует бляшки, второй, напротив, препятствует этому процессу. Оба вида синтезируются печенью, но "плохой" холестерин может попадать в организм с продуктами питания. Содержится он в жирном мясе, свинине и жирных молочных продуктах. 

Есть такое понятие, как трансжиры, они образуются даже в полезных продуктах, например, в растительном масле при термической обработке. 

Константин Крулев, кардиолог 

Отмечается, что симптомы повышенного холестерина проявляются не всегда. 

Внешние признаки появляются у тяжелых пациентов: старческая дуга вокруг радужки у людей до 45 лет, утолщение ахиллова сухожилия больше 2 сантиметров. Бывают ксантелазмы – желтые пятна вокруг глаз. Их удаляют хирурги, но они возвращаются. При снижении холестерина их можно убрать без операции. 

В легких случаях холестерин получится снизить с помощью диеты, в более тяжелых врачи назначают препараты. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

