Мурашко: три барьера для здорового питания россиян

Речь идет, например, об агрессивном маркетинге и стереотипах о питании.

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал три барьера, которые мешают россиянам питаться правильно. Среди них, в том числе, агрессивный маркетинг. Об этом пишет РБК со ссылкой на повестку ПМЭФ.

Причины связаны с экономическими, культурно-традиционными и информационными факторами. Первая — экономическая: дешевые продукты используют сахар и продлевают сроки годности товаров. Вторая связана с культурно-традиционными факторами и стереотипами, что "хорошая жизнь — это жирная еда". По словам Мурашко, в этой части важно уделять особое внимание воспитанию подрастающего поколения.

Ну, и — информационный, агрессивный маркетинг, определенно, я даже примеры приводить не буду, вы все видите, что реклама, особенно ту, в которую быстро вовлекаются дети, формируя какие-то определенные свои поведенческие привычки, это важный раздел, на который следует обращать внимание. Михаил Мурашко, глава Минздрава

Ранее сообщалось, что при несоблюдении здорового образа жизни последние 12 лет жизни человека могут оказаться тяжелыми.

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