Неделя профилактики заболеваний печени стартует в Петербурге

Центральным событием акции станет тестирование у станции метро "Сенная площадь".

В Санкт-Петербурге стартовала Неделя профилактики заболеваний печени. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Центральным событием акции станет тестирование у станции метро "Сенная площадь". 28 июля с 16:00 до 20:00 любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на гепатиты В и С, а также на ВИЧ-инфекцию и получить консультацию врача-инфекциониста без предварительной записи.

Глава города отметил, что это часть приоритета "Здоровье петербуржцев". По его словам, врачи бьют тревогу из-за коварства гепатитов: долгое время они протекают бессимптомно, приводя к циррозу и раку печени. При этом гепатит С сегодня полностью излечим за счет бюджета, но критически важно вовремя выявить вирус.

Помимо уличной акции, программа включает прямой эфир на городском телевидении и открытый лекторий о диагностике и лечении, который пройдет 29 июля в Городском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Эти мероприятия реализуются в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и регионального проекта по борьбе с гепатитом С. В 2025 году цели программы были выполнены полностью: пациенты получают лекарства бесплатно как амбулаторно, так и в дневном стационаре (помощь оказана более чем 2800 человек). Благодаря масштабному скринингу почти 350 тысяч горожан показатель заболеваемости острыми гепатитами в Петербурге снизился до 6,25 на 100 тысяч населения, что в 1,5 раза ниже данных 2024 года.

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Фото: Piter.TV