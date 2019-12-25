Врач рассказала, как уберечься от циклоспороза

Вспышки заболевания часто приходятся на летний сезон.

На американской территории в штате Мичиган зафиксирована вспышка инфекционного желудочно-кишечного заболевания. Речь идет о циклоспопрозе. Местный департамент здравоохранения сообщил о 2640 заболевших. Среди симптомов у пациентов врачи называют внезапную водянистую диарея без крови, но с лихорадкой, тошноту и спазмы в желудке, колики, общее недомогание и потерю веса. В комментарии журналистам телеканала "360.ru" российский врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Кулова объяснила, что обычно подобные вспышки происходят ы летний сезон. Они связаны с употреблением в пишу сырых овощей, фруктов, ягод и зелени.

Профилактика циклоспороза — такая же, как и для большинства других кишечных инфекций. Поскольку болезнь вызывают яйца простейших, важно не допустить их попадания в пищу. Екатерина Кулова, врач-инфекционист

Специалист предостерегла граждан от покупки продукции с грязных лотков, лежащих на земле. Любые фрукты, свежие овощи, ягоды перед употреблением следует тщательно промыть, желательно даже обдать кипятком. Рассадником инфекции могут стать поврежденные и подпорченные плоды и листья. Врач дала рекомендации по тому, что листовой салат следует готовить отдельно от других продуктов. Она заметила, что в районах, эндемичных по циклоспорозу, лучше вообще исключить такой продукт из своего рациона. Важно знать о том, что циклоспоры гибнут при высокой температуре, поэтому кипячение воды и термическая обработка пищи помогут человеку уберечься от заболевания. Еще одним актуальным советом является тщательное мытье рук с мылом перед едой.

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Фото: Piter.tv