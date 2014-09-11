Инфекционист Минздрава успокоил россиян насчет вспышки COVID-19

Главный инфекционист ведомства прокомментировал текущую эпидемиологическую ситуацию в стране.

Представитель Министерства здравоохранения России высказался о ситуации с распространением респираторных инфекций. Владимир Чуланов, занимающий пост главного внештатного специалиста по инфекционным болезням, пояснил, что наблюдаемый рост числа заболевших является ожидаемым.

Эксперт отметил, что эпидемический сезон еще не завершен, поэтому вирусы продолжают циркулировать среди населения. Периодические увеличения количества пациентов с ОРВИ, включая случаи заражения коронавирусной инфекцией, полностью соответствуют норме для этого времени года.

Чуланов также добавил, что хотя колебания заболеваемости возможны, они вряд ли превысят пиковые значения, которые были зафиксированы в разгар текущего эпидсезона. Ситуация находится под контролем специалистов.

Фото: Piter.tv