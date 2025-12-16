Мурашко: бюджетных мест в медвузах России станет больше в 2026 году

В Минздраве России рассказали о количестве выделенных мест поступающим в профильные вузы.

Количество бюджетных мест в медицинских вузах на территории страны вырастет в 2026 году. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился российский министр по здравоохранению Михаил Мурашко, выступая на полях Петербургского международного экономического форума. Чиновник из федерального правительства уточнил, что на профильный специалитет выделяется более 30 тысяч мест.

Контрольные цифры приема, то есть число бюджетных мест на медицинских специальностях в эту приемную кампанию составят свыше 30 тыс. в специалитете и почти 20 тыс. в ординатуре. Есть определенный рост. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Ранее сообщалось, что прием заявлений и документов во все отечественные университеты на все уровни высшего образования начинается в единый день - 20 июня.

В Минздраве предложили пересмотреть возрастные границы молодежи до 39 лет.

Фото: Правительство России