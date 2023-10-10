В Минздраве предложили пересмотреть возрастные границы молодежи до 39 лет

Главный гериатр Ольга Ткачева заявила, что 39-летних с биологической точки зрения можно считать молодыми из-за роста продолжительности жизни. Дискуссия о повышении планки до 40 лет ведется уже давно.

Главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева 18 мая заявила ТАСС, что людей в возрасте до 39 лет с биологической точки зрения сегодня можно считать молодыми. По ее словам, увеличивается продолжительность жизни, сдвигаются возрастные границы. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее, они долго остаются активными и хорошо выглядят. Ткачева отметила, что при росте продолжительности жизни у человека возникает больше возможностей для учебы, получения новой профессии и построения карьеры.

В настоящее время в России молодежью официально считаются граждане от 14 до 35 лет включительно. Это закреплено в федеральном законе "О молодежной политике". Лица этого возраста могут претендовать на различные льготные программы, включая "Семейную ипотеку" при наличии детей. Для молодых ученых, предпринимателей и общественников действуют гранты и субсидии. Статус "молодого предпринимателя" также дают до 35 лет включительно.

Дискуссии об увеличении возрастного порога молодежи ведутся не первый год. В 2024 году глава ФМБА Вероника Скворцова говорила, что возрастные границы в будущем могут расшириться из-за увеличения продолжительности жизни. В 2025 году председатель правления организации "Движение первых" Артур Орлов заявил, что порог стоит поднять хотя бы до 40 лет. Глава Минздрава Михаил Мурашко тогда назвал эту идею "вполне рациональной", однако изменений в законодательстве не последовало.

Всемирная организация здравоохранения намеренно не устанавливает стандартизированные возрастные группы, поскольку в разных странах они сильно отличаются в зависимости от уровней заболеваемости, смертности и других факторов.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала 2026 года в Петербурге и Ленобласти оформили более 29 тыс. СНИЛС новорожденным.

Фото: pxhere