Суд продлил арест фигурантам дела об убийстве и расчленении подростка из Пушкина

Пушкинский районный суд оставил под стражей несовершеннолетнего обвиняемого и его девушку. Судебные заседания проходили без них, так как подростки находятся на экспертизе.

Пушкинский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу для несовершеннолетнего Владимира, которого обвиняют в убийстве, и его девушки, которую обвиняют в подстрекательстве. Как сообщили 18 мая в объединенной пресс-службе судов Петербурга, заседания проходили без подростков, поскольку они находятся на экспертизе.

Два месяца назад недалеко от платформы станции Кондакопшино обнаружили прикопанные части тела 17-летнего подростка из Пушкина. 16-летний обвиняемый признался оперативникам, что убил бывшего парня своей девушки. Сначала он рассказал, что это произошло случайно во время драки, однако позже стал утверждать, что на убийство его подбила подруга.

На железнодорожную платформу жертву якобы заманила та самая девушка. Она позвала бывшего парня в гости, а своего нынешнего возлюбленного отправила встречать того с ножом. Своему парню девушка жаловалась, что экс-бойфренд якобы насиловал ее. План убийства пара, по версии следствия, разрабатывала с января. По словам обвиняемого, он сомневался и не хотел этого делать, но подруга настояла. После того как он честно все рассказал, в отношении девушки также возбудили уголовное дело по статье о подстрекательстве к убийству.

Ранее на Piter.TV: пожилая петербурженка получит 418 тыс. рублей компенсации за травму на лестнице. Ее госпитализировали с разрывом мениска.

Фото: Piter.TV