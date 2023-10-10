Свищев назвал категории россиян, которые могут получить компенсацию по советским вкладам

Выплаты положены родившимся до 1991 года включительно при условии что счет действовал на 20 июня 1991 года и не был закрыт до конца того же года. Комиссия за оформление не взимается.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА "Новости" сообщил, что россияне, родившиеся до 1991 года включительно, могут получить компенсацию по советским вкладам. Главное условие — счет должен был действовать на 20 июня 1991 года и не быть закрытым до конца того же года. Право на выплаты также имеют наследники вкладчиков.

Размер компенсации напрямую зависит от суммы, которая находилась на вкладе летом 1991 года. При расчете применяются два коэффициента: возрастной и коэффициент срока хранения средств. Последний определяется годом закрытия счета. Например, для вкладов, закрытых в 1992 году, применяется понижающий коэффициент 0,6, а для действующих или закрытых после 1996 года — коэффициент 1, пишет РИА Новости.

Для оформления выплаты необходимо лично обратиться в отделение банка. С собой нужно взять паспорт и сберегательную книжку. На месте потребуется написать заявление. Если сберкнижка утеряна, банк может провести поиск данных по своим архивам.

Наследникам вкладчиков помимо основных документов понадобятся свидетельство о смерти владельца счета и бумаги, подтверждающие право на наследство. Свищев подчеркнул, что комиссия за оформление компенсации не взимается.

