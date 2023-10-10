Ветеран и борец за права темнокожих дожил до 103 лет и поделился опытом

Джеймс Снид пережил Великую депрессию и Вторую мировую войну, воспитал пятерых детей и сейчас три раза в неделю ходит в спортзал. Своим долголетием он обязан фразе, услышанной от учительницы.

Житель США Джеймс Снид, которому 103 года, рассказал о своем секрете долголетия в беседе с изданием The Healthy.

Своим девизом мужчина назвал фразу, которую услышал в 1930-х годах от своей учительницы: "Хорошо, лучше, лучше всех — не останавливайся, пока хорошее не станет лучше, а лучшее — лучше всех".

Снид родился в 1922 году. Он пережил Великую депрессию, а во время Второй мировой войны служил танкистом. После войны он женился, построил дом и воспитал пятерых детей. Мужчина также активно боролся за гражданские права темнокожих. Его супруга стала одной из первых темнокожих учительниц в школе для белых детей.

Сейчас 103-летний американец живет вместе с дочерью и три раза в неделю посещает спортивный зал.

