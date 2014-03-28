Петербург вошел в тройку главных экономических центров России

По итогам 2025 года доля города в российской экономике выросла до 7 процентов. Губернатор также отметил самый низкий уровень бедности в стране и среднюю зарплату более 121 тысячи рублей.

По итогам 2025 года Санкт-Петербург подтвердил свой статус одного из трех важнейших экономических центров России. Об этом в эфире "Радио России" заявил губернатор города Александр Беглов.

По словам главы города, доля Северной столицы в российской экономике за последние пять лет выросла до 7 процентов. Также по итогам прошлого года Петербург вошел в пятерку регионов-лидеров, которые полностью выполнили национальные проекты на 100 процентов.

Беглов сообщил, что в городе зафиксирован самый низкий уровень бедности в стране, а средняя заработная плата превысила 121 тысячу рублей. Кроме того, Петербург входит в тройку лучших регионов по реальным доходам жителей с поправкой на инфляцию, а также по количеству самозанятых граждан.

Губернатор отметил, что вклад города в общий объем российских инвестиций вырос. Этот показатель превысил 4 процента и составил 1 триллион 735 миллиардов рублей.

Беглов подчеркнул, что с 2019 года расходы на развитие Петербурга увеличились почти в четыре раза. В 2025 году на эти цели выделили 230 миллиардов рублей. Губернатор добавил, что город не просто в разы увеличил финансирование Адресной инвестиционной программы, но и добился рекордного уровня ее исполнения — 99 процентов на протяжении трех последних лет.

По словам Беглова, это позволило ввести в эксплуатацию в прошлом году 177 новых объектов инфраструктуры, включая 105 социальных учреждений.

