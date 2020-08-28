Болельщики встретили чемпионов "Зенита" в петербургском аэропорту Пулково

Рейс с футболистами "Зенита" приземлился в аэропорту Пулково вечером 18 мая. На выходе из зоны прибытия команду-чемпиона встречали счастливые болельщики. Об этом пишет 78.ru.

Главный тренер клуба Сергей Семак подвел краткий итог матча в Ростове. Он отметил, что обе команды заслуживали чемпионства, но в этом году "Зенит" прошел дистанцию ровнее, без осечек. По словам Семака, в прошлом году удача была на стороне соперника, а в этом — на их. Тренер поздравил конкурентов за борьбу, которую они создают последние три года, и добавил, что они, наверное, благодарны "Зениту" за то, что он не дает им расслабиться.

На Малой Конюшенной уже собрались болельщики, чтобы поздравить клуб с 11-й победой в чемпионате России. Автобус с командой выехал из аэропорта в центр города. Он проследует по Московскому и Невскому проспектам, после чего начнется торжественная церемония чествования.

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев впервые участвует в чемпионском параде такого масштаба. На пресс-подходе он рассказал, что уже все осознает и надеется, что это не последнее его чемпионство. Дивеев поблагодарил весь город, команду и болельщиков, которые приезжали в Ростов и сейчас стоят в аэропорту. Он пообещал, что команда будет работать дальше в следующем сезоне.

Перелет, несмотря на то, что дорога отняла много сил, прошел празднично. Дивеев рассказал, что в самолете фотографировались с кубком, медалями, друг с другом, с бразильцами, с русскими женами, с тренерским штабом и администрацией — со всеми.

