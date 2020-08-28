В Смольном подвели итоги выполнения программы "Десятилетие детства" за 2025 год. В прошлом году открылось 26 дошкольных учреждений, а в этом планируют ввести еще 43. Группы полного дня посещают 45 тысяч детей.

В Санкт-Петербурге подвели итоги реализации программы "Десятилетие детства" за 2025 год. Александр Беглов подчеркнул, что работа была сосредоточена на помощи семьям с детьми. Об этом сообщили в Смольном.

Президент России Владимир Путин объявил 2018-2027 годы Десятилетием детства. В 2025 году в Петербурге открылось 26 детских садов. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию еще 43 дошкольных учреждения. В городе работают группы сокращенного и полного дня, дети могут находиться в детских садах до 12 часов.

На встрече с президентом губернатор доложил, что группы полного дня посещают 45 тысяч детей. В Северной столице готовы увеличить количество мест в группах для детей до года, если такая потребность возникнет у молодых мам. Беглов отметил, что необходимо обеспечить каждому ребенку все возможности для получения качественного образования, занятий физкультурой и творчеством. По его словам, в последние годы новым направлением стала профессиональная подготовка со школьной скамьи.

В Петербурге также улучшают доступность образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в городе действует 56 школ и 652 класса, которые работают с такими детьми. В сентябре планируют открыть еще две коррекционные школы.

Юным петербуржцам предоставляют бесплатные путевки в детские лагеря. Сейчас их могут получить дети из 17 из 19 существующих льготных категорий. Также планируется восстанавливать загородные базы отдыха, которые смогут принять 12 тысяч детей. В школах и детских садах Петербурга установлено 665 парт Героев и 68 памятных табличек. Юные петербуржцы встречаются с участниками специальной военной операции и ветеранами боевых действий, которых берут в пример.

