В Петербурге завершился фестиваль INтонации с рекордом 569 заявок из 71 страны

С 12 по 16 мая в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения прошел XII Международный кинофестиваль студенческих работ звукорежиссеров "INтонации" — единственный в мире конкурс, где оценивают начинающих специалистов по звуку. За пять дней участники и гости увидели 56 игровых, документальных и анимационных фильмов из 23 стран. Заявочная кампания установила рекорд — 569 заявок из 71 страны, что организаторы связывают с растущим интересом к роли звукорежиссера в кино.

Фестиваль открылся показом фильма "Левша" и встречей с режиссером Владимиром Бесединым, звукорежиссером Павлом Стасенко и композитором Романом Селиверстовым. Также зрители увидели картину Станислава Говорухина "Конец прекрасной эпохи", где создатели детально разобрали работу над звуком. Учредитель фестиваля Марина Шейнман отметила, что география участников расширилась: приехали студенты из ВГИКа, академии Гнесиных, Казани, Ташкента, Калининграда и других городов.

Партнерами фестиваля выступили компании "Атмосфера", "Невафильм", "Плюс Студия", "Октава" и киностудия "Ленфильм". Генеральный директор "Ленфильма" Надежда Андрющенко заявила, что звук — это 50 процентов успеха в современном кинопрокате. Специальные призы названы в честь легенд ленинградской школы звукорежиссуры: Алиакпера Гасан-Заде, Владимира Персова, Елены Сладковской, Григория Франка и Бориса Андреева.

Гран-при имени Владимира Персова получил студент СПбГИКиТ Адель Тунгушбаев за фильм "МУЖИКИ НЕ ТАНЦУЮТ". Он же взял приз зрительских симпатий. Приз за лучшую работу в игровом кино присудили Евгении Белюковой ("МОЛОКО"), в неигровом — Эмануэлю Чосичу из Хорватии ("ПРОБЛЕМА ЗАСЕЛЕНИЯ"), в анимации — Владиславу Кершанскому ("VENI!"). Лучший дебют — у Евгения Коломенского из ВГИКа ("СНЫ МОЕГО ОТЦА"). Приз за лучшее музыкальное решение получили Мария Афанасьева и Евгений Кадимский ("ОНА УЛЕТАЕТ...").

Специальные призы вручили Екатерине Архиповой (имени Бориса Андреева), Герману Кристоферу Рауданену из Финляндии (имени Григория Франка), Софье Кибок (имени Елены Сладковской) и Павлу Конышеву (имени Алиакпера Гасан-Заде). Призы жюри и дипломы также получили Глеб Аникейчик, Полина Вялова, Степан Богородский, Вера Симанкова, Феликс Мюллер из Германии и Жамбыл Абдрахманов из Казахстана.

