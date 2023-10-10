Власти Ленобласти намерены подписать на ПМЭФ-2026 более 20 соглашений

Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что форум пройдет с 3 по 6 июня. За последние четыре года на ПМЭФ подписали инвестсоглашений на 3 триллиона рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в преддверии Петербургского международного экономического форума рассказал об основных параметрах инвестиционных соглашений региона. Планируется заключить более 20 соглашений с общим объемом инвестиций не менее 300 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Дрозденко заявил, что за последние четыре года на полях ПМЭФ регион подписал инвестиционных соглашений на 3 триллиона рублей. По его словам, за каждой строчкой стоят построенные заводы, дороги и сотни новых рабочих мест. Губернатор подчеркнул, что в этот раз регион держит марку, но главная интрига не в общей сумме, а в том, куда именно придут эти деньги и чьи жизни они изменят.

Значительная часть соглашений будет направлена на развитие промышленного потенциала и логистической инфраструктуры региона. Отдельный блок касается развития сферы гостеприимства.

Особое внимание на полях форума уделят неинвестиционным соглашениям, которые глава региона назвал "скрытым лотом". В их числе — договоренности о внедрении электронных сертификатов и расширении функционала Единой карты "Ленинградская".

