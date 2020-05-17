Ленобласть готова обеспечить дачников медицинской помощью летом

Ежегодно около двух миллионов петербуржцев переезжают в регион на лето. Система здравоохранения настроена так, что экстренную помощь окажут независимо от места регистрации.

Ежегодно в летний период порядка двух миллионов жителей Санкт-Петербурга переезжают в Ленинградскую область на свои дачные участки. Регион заранее готовится к повышенной нагрузке на медицинскую систему. Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков в беседе с журналистами подтвердил, что дачникам обеспечат как экстренную, так и плановую помощь в полном объеме.

Жарков отметил, что с мая по октябрь нагрузка на систему здравоохранения действительно возрастает. К двум миллионам постоянных жителей региона прибавляются еще два миллиона петербуржцев. Однако система государственной медицинской помощи настроена таким образом, что экстренную помощь оказывают в максимально короткие сроки независимо от того, где находится человек: на даче, дома или в гостях. Плановая помощь также предоставляется в медицинских учреждениях без выяснения места жительства пациента — будь то Санкт-Петербург или Ленинградская область. По словам Жаркова, ограничений не создают, используют то же оборудование, тех же специалистов и те же лекарственные средства.

Кроме того, глава комитета подчеркнул, что в летний период особое внимание уделяют работе скорой помощи. В регионе внедряют централизованную систему управления: станции и подстанции скорой помощи объединяют в единое диспетчерское управление и единый автопарк. Это позволяет быстро перебрасывать бригады между районами в случае повышенной нагрузки.

ВЦИОМ: 52% россиян поддержали идею проведения ДНК-теста на отцовство в роддоме.

Фото: pxhere.com