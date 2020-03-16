Дети до 6 лет из многодетных семей получат бесплатные лекарства от федеральных больниц 

Помощь многодетным семьям. Федеральные медицинские учреждения теперь могут бесплатно предоставлять лекарства детям в возрасте до шести лет. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Документ опубликовали на официальном сайте кабмина.

Многодетные семьи смогут получить жизненно необходимые лекарства, речь идет о жаропонижающих препаратах, обезболивающих и антибиотиках. Раньше оформить льготу можно было только через региональную систему и это значительно замедляло процесс получения помощи. Новая корректировка должна упростить выдачу бесплатных медикаментов для детей, которые обслуживаются в федеральных организациях.

Рассчитываем, что этот упрощённый механизм будет удобным для многодетных семей. Родители смогут быстрее получить необходимые документы для лечения малышей. Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ

Эта помощь ведется по указу Владимира Путина в рамках проекта "О мерах социальной поддержки многодетных семей".

Кроме того, на оперативном совещании с вице-премьерами обсуждали комплексное развитие территорий. В том числе, обновление жилищного фонда, благоустройство общественных пространств и инфраструктуры. До 2030 года, по словам Михаила Мишустина, примут не менее тысячи новых решений и проектов в регионах.

