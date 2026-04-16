В Петербурге многодетные семьи смогут получить по 12 тыс. баллов на транспондер

С 1 марта по 30 сентября многодетные семьи могут приобрести и сам транспондер со скидкой 30%.

В Петербурге компания "Автодор" запустила акцию "Комфортный проезд для многодетных семей". С 15 апреля по 30 сентября многодетным семьям выделят по 12 тыс. баллов, которые начислят на лицевой счет транспондера, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Для участия в акции один из членов семьи должен подтвердить статус в чат-боте в мессенджере MAX. Также можно обратиться в Центр поддержки и обслуживания, предъявив соответствующее удостоверение.

Фото: Piter.TV