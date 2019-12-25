Петербург продолжает активную поддержку многодетных семей

В Петербурге проживает около миллиона детей, из них более 215 тысяч – в многодетных семьях.

В своём еженедельном радиообращении губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о чествовании многодетных семей Петербурга, приуроченном к Международному дню семьи. По поручению президента он вручил орден "Родительская слава" Ивану и Марине Рязанцевым, которые воспитали 10 детей. Кроме того, 14 семей получили почётный знак "За заслуги в воспитании детей".

Губернатор напомнил, что с 2025 года выплаты обладателям этих наград существенно увеличены. Он также привёл слова президента о том, что "многодетность должна стать нормой" для страны.

В Петербурге проживает около миллиона детей, из них более 215 тысяч – в многодетных семьях. Поддержка таких семей остаётся приоритетом социальной политики города.

За последние пять лет около 70% многодетных семей получали компенсации за жильё и коммунальные услуги. Региональный материнский капитал теперь выдаётся не только на третьего, но и на каждого последующего ребёнка. Его можно использовать для погашения ипотеки (до 1 млн рублей) и оплаты обучения (компенсация 50% стоимости).

Ранее мы сообщили о том, что в етербурге введут в эксплуатацию 43 детских сада в 2026 году.

Фото: Magnific