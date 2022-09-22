Над Воронежской областью сбили 17 беспилотников
Сегодня, 8:53
Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

В Воронежской области ночью 19 мая была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, всего уничтожили 17 дронов. Режим непосредственной опасности действовал с 00:40 до 06:55 по московскому времени. 

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и пятью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов.

Александр Гусев, губернатор 

Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА пока сохраняется. 

Ранее мы рассказывали о том, что экзамены в Петербурге перенесут при угрозе беспилотников и ракетных атаках. Если же во время ЕГЭ и ОГЭ отключат электричество, ситуация может развиваться по-разному.

