Стоят на страже здоровья: в России отмечается День фармацевтического работника

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты, которые каждый день стоят на страже здоровья нации – провизоры, фармацевты и ученые-разработчики лекарственных средств. 19 мая в России официально чествуют работников фармацевтической отрасли. Дату выбрали неслучайно: именно в этот день 1581 года в Москве при Иване Грозном открылась первая на Руси аптека, где не только продавали, но и изготавливали лекарства.

В оборот в нашей стране каждый год поступает 6 млрд упаковок лекарств. Из них 72% – российского производства. Об этом ранее сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отмечал, что проведена масштабная работа по увеличению доли отечественных препаратов на рынке. Кроме того, аптеки вошли в число самых популярных мест для трат на здоровье среди россиян. Средний чек покупки весной 2026 года вырос до 1 046 рублей. Такую новость публиковал ТАСС.

