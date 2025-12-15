Госдума: "передвижные" аптеки появятся в российских селах
Сегодня, 15:49
Эксперимент стартует в регионах страны через четыре месяца.

В сентябре стартует эксперимент с "передвижными" аптеками. "Единая Россия" призвала российские регионы включаться в этот процесс активнее. Об этом сообщается в телеграм-канале фракции. 

Принять участие в проекте по запуску таких пунктов хотят уже 11 субъектов страны. Он предусмотрен на три года. Продавать лекарства в мобильных торговых точках можно будет в селах и деревнях, где нет стационарных аптек. Правда, есть и ряд ограничений. Например, под запрет для реализации попали сильнодействующие препараты, которые содержат наркотические и психотропные вещества, а также лекарства с содержанием спирта выше 25%.

Ранее сообщалось, что прокуратура помогает инвалиду возместить 130 тыс. рублей за лекарства. Мужчина болеет онкологией и имеет право на льготы от государства. 

