Петербургская прокуратура помогает инвалиду возместить свыше 130 тыс. рублей за лекарства

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению пенсионера с инвалидностью. Пожилой мужчина страдает онкологическим заболеванием и имеет право на льготное обеспечение лекарствами. Однако потерпевшему не предоставили вовремя необходимый медикамент, и он купил препарат за свой счет, потратив более 132 тыс. рублей, сообщили 28 апреля в надзорном ведомстве.

Прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с городского комитета по здравоохранению средств, затраченных на покупку лекарства. Сейчас заявление рассматривают.

