Петербургская прокуратура помогает инвалиду возместить свыше 130 тыс. рублей за лекарства
Пожилой мужчина страдает онкологическим заболеванием.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению пенсионера с инвалидностью. Пожилой мужчина страдает онкологическим заболеванием и имеет право на льготное обеспечение лекарствами. Однако потерпевшему не предоставили вовремя необходимый медикамент, и он купил препарат за свой счет, потратив более 132 тыс. рублей, сообщили 28 апреля в надзорном ведомстве. 

Прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с городского комитета по здравоохранению средств, затраченных на покупку лекарства. Сейчас заявление рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура добивается выплаты пособий для многодетной матери. 

Фото: Piter.TV 

