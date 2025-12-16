В российских школах может появиться гипоаллергенное меню

Анна Попова объяснила, что многие школы переходят на систему "шведского стола".

Гипоаллергенное меню может появиться в школах на территории страны уже в начале этого учебного года. Такими данными в интервью с журналистам информационного агентства "РИА Новости" поделилась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Чиновница из профильного ведомства объяснила, что сейчас во многих образовательных учреждениях популярна такая система как "шведский стол". Распространению подобной практики Роспотребнадзор не препятствует, если речь идет о хорошей и грамотной организации питания. Шведский стол также позволяет несовершеннолетнему получить здоровый набор продуктов и питаться в школе с удовольствием.

Работа по формированию противоаллергенного меню в школах продолжается. Мы надеемся завершить ее к началу учебного года. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

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Фото: Telegram / РИА Новости