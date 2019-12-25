Петербургская прокуратура добивается выплаты пособий для многодетной матери

Матери четверых детей отказали в выплате ежемесячных пособий.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав на социальную поддержку. Матери четверых детей отказали в выплате ежемесячных пособий на содержание каждого ребенка, сообщили в надзорном ведомстве 27 апреля.

Прокурор обратился в суд с иском о возложении на компетентный орган обязанности назначить и выплатить женщине полагающиеся пособия. В настоящее время заявление рассматривают.

Фото: Piter.TV