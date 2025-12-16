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Петербургская организация задолжала бывшему сотруднику более 200 тыс. рублей
Сегодня, 11:46
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Петербургская организация задолжала бывшему сотруднику более 200 тыс. рублей

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В целях восстановления нарушенных трудовых прав потерпевшего прокурор внес представление в адрес работодателя.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению местного жителя о невыплате окончательного расчета при увольнении. Мужчина, работавший в коммерческой организации, не получил также заработную плату. В общем он ожидает более 200 тыс. рублей, сообщили в надзорном ведомстве 3 июня. 

В целях восстановления нарушенных трудовых прав потерпевшего прокурор внес представление в адрес работодателя. В настоящее время документ находится на рассмотрении. 

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре Петербурга семья с ребенком-инвалидом переехала в новую квартиру. Предыдущее жилое помещение было в неудовлетворительном состоянии.

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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