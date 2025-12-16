Петербургская организация задолжала бывшему сотруднику более 200 тыс. рублей

В целях восстановления нарушенных трудовых прав потерпевшего прокурор внес представление в адрес работодателя.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению местного жителя о невыплате окончательного расчета при увольнении. Мужчина, работавший в коммерческой организации, не получил также заработную плату. В общем он ожидает более 200 тыс. рублей, сообщили в надзорном ведомстве 3 июня.

В целях восстановления нарушенных трудовых прав потерпевшего прокурор внес представление в адрес работодателя. В настоящее время документ находится на рассмотрении.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре Петербурга семья с ребенком-инвалидом переехала в новую квартиру. Предыдущее жилое помещение было в неудовлетворительном состоянии.

Фото: Piter.TV