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Благодаря прокуратуре семья с ребенком-инвалидом переехала в новую квартиру в Петербурге
Сегодня, 9:57
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Благодаря прокуратуре семья с ребенком-инвалидом переехала в новую квартиру в Петербурге

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Предыдущее жилое помещение находилось в неудовлетворительном состоянии.

Прокуратура Петербурга провела проверку соблюдения жилищного законодательства по обращению матери ребенка с инвалидностью. В апреле 2024 года семье предоставили квартиру по договору социального найма, однако жилое помещение находилось в неудовлетворительном состоянии. На стенах и потолке были пятна от протечек воды, плесень и другие повреждения. Подрядная и управляющая компании не провели своевременно ремонтные работы, сообщили 3 июня в надзорном ведомстве. 

После вмешательства прокуратуры семья, воспитывающая ребенка с паллиативным статусом, переехала в новую трехкомнатную квартиру. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура требует погасить долг по зарплате в 1 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: инвалидность, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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