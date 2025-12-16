Благодаря прокуратуре семья с ребенком-инвалидом переехала в новую квартиру в Петербурге

Предыдущее жилое помещение находилось в неудовлетворительном состоянии.

Прокуратура Петербурга провела проверку соблюдения жилищного законодательства по обращению матери ребенка с инвалидностью. В апреле 2024 года семье предоставили квартиру по договору социального найма, однако жилое помещение находилось в неудовлетворительном состоянии. На стенах и потолке были пятна от протечек воды, плесень и другие повреждения. Подрядная и управляющая компании не провели своевременно ремонтные работы, сообщили 3 июня в надзорном ведомстве.

После вмешательства прокуратуры семья, воспитывающая ребенка с паллиативным статусом, переехала в новую трехкомнатную квартиру.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура требует погасить долг по зарплате в 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV