Прокуратура защищает права петербуржца с инвалидностью

Ему пришлось покупать льготный медикамент на свои средства.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению местного жителя с инвалидностью. Мужчина страдает онкологическим заболеванием и нуждается в непрерывном приеме лекарства, которое должен получать в льготном порядке. Однако ему пришлось покупать медикамент на свои средства, сообщили 4 июня в надзорном ведомстве.

Прокурор направил в суд исковое заявление о возмещении расходов за самостоятельно приобретенный препарат, а также о взыскании компенсации морального вреда. В настоящее время документ рассматривают.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская организация задолжала бывшему сотруднику более 200 тыс. рублей. В целях восстановления нарушенных трудовых прав потерпевшего прокурор внес представление в адрес работодателя.

Фото: Piter.TV