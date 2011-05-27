Роскачество: в бургерах пяти сетей фастфуда найдена кишечная палочка

Роскачество передало информацию о всех выявленных нарушениях в Роспотребнадзор для принятия мер административного воздействия.

Роскачество завершило лабораторное исследование бургеров из 20 крупнейших сетей быстрого питания в стране. По результатам работы стало известно о том, что продукции пяти компаний найдены бактерии группы кишечных палочек. Соответствующие данные приведены в исследовании профильного органа, распространенном прес-сслужбой по СМИ. Сотрудники агентства пояснили, что изучались бургеры из таких сетей ка "Вкусно – и точка", Burger King, Steak it easy, "Farш", TGI Fridays, Black Star Burger, "Маг Бургер", "Frank by Баста", "Мираторг", Stardogs, True Burgers, "Щепка", "Франклинс Бургер", "Dostaевский", "Бюро", "The Бык", Ketch up, Torro Grill, BB & Burgers и Burger Heroes. Преимущественно речь идет о закупленных чизбургерах. Производители также были уведомлены о результатах. Некоторые сети, по данным организации, уже начали внутренние проверки.

Эксперты проверяли продукцию по 488 показателям, включая критерии безопасности, качества и достоверности маркировки. Результаты выявили как образцовые товары, так и серьезные нарушения санитарных норм на рынке фастфуда. пресс-служба Роскачества

Основной проблемой для готовой продукции стало несоблюдение базовых санитарных правил. В семи торговых марках (BB & Burgers, "The Бык", Burger Heroes, "Бюро", Ketch up, Torro Grill и "Dostaевский") специалисты указали на прямые нарушения обязательных требований технических регламентов по микробиологии. В частности, в бургерах BB & Burgers, "The Бык", Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill найдены бактерии группы кишечных палочек. А в продукции всех семи марок зафиксировано превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). В некоторых случаях этот рост превышал более, чем 15 раз.

Количество мезофильных микроорганизмов в продукте — это ключевой индикатор того, насколько соблюдались санитарные нормы на производстве. Превышение более чем в 15 раз — это не просто формальное нарушение. Это сигнал о том, что на предприятии могли нарушаться температурные режимы хранения сырья или готовой продукции, недостаточно тщательно проводилась санитарная обработка оборудования. Елена Саратцева, замглавы Роскачества

Дополнительно эксперты нашли ряде исследуемых образцов расхождения с заявленным составом. В продукции "Франклинс Бургер", "Frank by Баста", "Щепка", BB & Burgers, Burger Heroes и Ketch up обнаружены посторонние растительные компоненты, не заявленные производителем в составе. При помощи метода гистологии зафиксировано наличие ДНК курицы в десяти образцах, хотя в большинстве случаев этот продукт не заявлен изготовителем. При этом важно понимать, что намеренно курицу в фарш никто не добавлял, а ее количество можно определить как "следовое". Речь илет о результате использования одного и того же оборудования для изготовления широкого ассортимента мясной продукции в заведении. В Роскачестве подчеркнули, что бургеры таких брендов как "Вкусно – и точка", Burger King, Steak it easy продемонстрировали высочайший уровень качества. Установлено, что они полностью соответствуют не только всем обязательным требованиям российского законодательства, но также более строгим опережающим требованиям стандарта профильного ведомства. Товары могут предентовать на получение государственного "Знака качества", - отметили они.

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