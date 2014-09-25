В Роскачестве выяснили, как россияне выбирают вино

В России продажа отечественных розовых вин выросла на 14 процентов, белых - на 7 процентов, красных - менее одного процента.

Больше всего граждане России при выборе вина в магазине обращают внимание на содержание сахара, среди прочих популярных критериев для покупки алкогольного напитка - цена и цвет. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали представители пресс-службы Роскачества.

В профильном ведомстве пояснили, что покупатели на территории страны все реже ориентируются на раскрученное имя производителя и все чаще - на собственные зрительные и вкусовые ожидания. Для 97 процентов россиян значимыми характеристиками такого напитка остаются хороший вкус и послевкусие. Они также обращают внимание на качество напитка. Порядка 75 процентов опрошенного населения готовы тратить на одну бутылку не более полутора тысяч рублей. Оптимальным соотношением "цена - качество" респонденты сочли ценовой диапазон в 900–1000 рублей.

Эксперты добавили, что среди всех категорий вин по цвету и содержанию сахара россияне по-прежнему чаще других выбирают красные полусладкие (51 процент) за цвет и за сладость (55 процентов). При этом количество поклонников красного вина упала на 23 процентных пункта, а полусладких - на 13 процентных пунктов. Вместе с этим специалистами фиксируется уверенный рост интереса к белым, розовым и сухим винам.

Этому помогает и сырьевая база - более половины технических сортов винограда в России традиционно белые (тот же Рислинг), и теперь их используют активнее. Кроме того, из красных сортов, например Каберне Совиньон и Мерло, все чаще делают розовые или даже белые вина по специальной технологии, без выдержки на кожице. пресс-служба Роскачества

Роскачество выявило новую схему мошенничества, нацеленную на абитуриентов.

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