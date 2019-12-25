Диетолог Белоусова: фастфуд с запахом прогорклого масла опасен для здоровья

Эксперт призвала не есть блюдо с подозрительным вкусом или запахом.

Самостоятельно выявить нарушения в технологии приготовления бургеров достаточно сложно. Однако есть несколько признаков, которые сигнализируют об опасности этого фастфуда, рассказала 360.ru диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Прежде всего нужно ориентироваться на запах. Для жарки котлет для бургеров чаще всего используют растительное масло и иногда оно бывает не очень свежим. Диетолог рекомендовала, не есть бургер, если от него чувствуется прогорклый запах некачественного масла.

Еще одним важным показателем качества является структура котлеты. Если она внутри розовая, это указывает на то, что мясо не прожарилось. Поэтому нужно присмотреться и к выпечке.

Покупателя должно смутить, если в булочке для бургеров встречаются неравномерные, плотные, белесые вкрапления, так называемый непропек Анна Белоусова, диетолог.

Эксперт призвала не есть блюда с подозрительным вкусом или запахом. Она напомнила, что если редко менять масло, на котором жарят котлеты, то там происходит трансизомеризация полиненасыщенных жирных кислот. Во время такого процесса полезные молекулы жирных кислот превращаются в "молекулы-уроды" и это очень негативно сказывается на здоровье человека.

Ранее мы сообщали, что в ходе проверки Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах пяти сетей фастфуда