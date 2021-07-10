В Петербурге чествуют всех причастных к авиации — День Воздушного Флота

Пулково получил 17 наград.

В России 16 августа отмечают День Воздушного Флота. Праздник объединяет всех, кто обеспечивает безопасность и надёжность авиасообщения внутри страны и за её пределами.

Петербург занимает одно из ключевых мест в транспортной системе России. За 2025 год пассажиропоток аэропорта Пулково превысил 20,9 млн человек. Объём международных перевозок вырос на 24% и достиг почти 5 млн пассажиров.

В этом году Пулково получил 17 федеральных наград, в том числе премии "Крылья России". Аэропорт Северной столицы одним из первых в стране внедрил регистрацию и посадку по биометрии. Вклад в развитие авиапрома вносит петербургский завод "ОДК-Климов". Предприятие на протяжении восьми десятилетий производит двигатели для российских самолётов и экспортирует их в более чем 80 стран.

Подготовку кадров для гражданской авиации в городе ведут Санкт-Петербургский государственный университет авиаприборостроения, университет гражданской авиации имени Новикова и Авиационно-транспортный колледж. Губернатор Александр Беглов поздравил работников и ветеранов отрасли, поблагодарил их за труд и пожелал ясного неба и новых профессиональных достижений.

Ранее аэропорт Пулково ограничил воздушное пространство, задержаны десятки рейсов.

