В Петербурге резко похолодает до +17 градусов

В Петербурге будет самый холодный день недели.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвёл итоги первой декады августа и поделился прогнозом на ближайшие дни. По его данным, начало месяца оказалось контрастным: осадков выпало заметно меньше нормы, зато солнце светило чаще, чем в предыдущие годы.

За десять дней в центре города выпало лишь 19% от месячной нормы осадков. Сегодняшние дожди, по словам синоптика, поднимут этот показатель примерно до 30%, но это уже относится к новой декаде. При этом температурная аномалия остаётся положительной — +0,8 градуса к норме.

Солнечный фон порадовал горожан: за декаду накопилось 108 часов солнечного сияния — это 47,5% от нормы. Такой результат стал лучшим для первой декады августа с 2018 года, когда было зафиксировано 110 часов.

Купальный сезон, несмотря на переменчивую погоду, продолжается — вода в водоёмах остаётся тёплой. Однако Колесов напоминает, что безопасных для купания озёр в регионе по-прежнему нет.

Завтра, по прогнозу синоптика, в Петербурге ожидается самый холодный день недели. Столбики термометров днём не превысят +17...+18 градусов. Причиной станет сильный северо-западный ветер в тылу циклона. Осадки также не исключены.

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